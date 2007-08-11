У Партії регіонів впевнені, що ЦВК зареєструє виборчий список БЮТ

Член Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ впевнений, що Центральна виборча комісія зареєструє виборчий список Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів, таку думку він висловив сьогодні в Києві.

При цьому В.ГОРБАЛЬ назвав “передвиборчими технологіями” заяви лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО стосовно причетності Партії регіонів до відмови ЦВК в реєстрації списку БЮТ.

За його словами, БЮТ від початку виборчої кампанії позиціонує себе як “унікальна” опозиція, і штучний скандал навколо того, що ЦВК не хоче реєструвати кандидатів від БЮТ повністю вкладається в цю схему. “Це додатковий технологічний крок”, - підкреслив В.ГОРБАЛЬ.

При цьому він нагадав, що подібна ситуація була з окремими представниками інших політичних сил, зокрема, кільком членам КПУ було відмовлено у реєстрації. “Але при цьому ніхто не влаштовував політичного цирку”, натомість люди просто виправляли неточності в оформлення документів, зазначив В.ГОРБАЛЬ.