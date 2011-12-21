Денис Москаль: на ринку землі мають діяти адекватні умови

Партія зелених України підтримує рішення Верховної Ради України щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗУ.

Як зазначив голова Партії зелених України Денис МОСКАЛЬ, «відтермінування продажу земель сільськогосподарського призначення, за яке проголосували у вівторок депутати Верховної Ради, - це шанс створити адекватні умови на ринку землі. Земельна реформа, що так назріла в Україні, має запроваджуватись зважено».

За словами Д.МОСКАЛЯ, запровадження ринку земель у форматі, який пропонується, фактично означає легалізацію тих тіньових схем переходу прав власності на землю, що панують сьогодні.

«Формальна заборона на продаж сільськогосподарських угідь іноземцям водночас не забороняє їм отримувати у власність землі лісогосподарського призначення та несільськогосподарські землі. Окрім того, у законопроекті закладені ризики того, що значна частина земельних ресурсів опиниться під контролем нечисленних фінансово-промислових груп. Це потягне за собою фактичне «обезземелення» селян і руйнування дрібних фермерських господарств», - наголосив лідер ПЗУ.

Д.МОСКАЛЬ переконаний, що намір законодавців виключити фермерські господарства з процессу купівлі-продажу землі – контропродуктивний.

«Якби українським фермерським господарствам надали право купувати землю із встановленими граничними обсягами землеволодіння, це значно більше відповідало би інтересам соціально-економічного розвитку села», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Він повідомив, що на своєму останньому ХХІ з’їзді ПЗУ ухвалила спеціальну резолюцію щодо земельної реформи. У її тексті також наголошено, що законопроект, який розглядала Верховна Рада України, повністю ігнорує екологічні чинники та не встановлює реального контролю за землеустроєм.

«Саме тому Партія зелених України підтримує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення аж до законодавчого закріплення норм, які б усунули чи мінімізували вказані недоліки», - наголосив голова ПЗУ.

Довідка УНІАН. 20 грудня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення» (№ 9586). Даним законом до 1 січня 2013 року продовжено мораторій на продаж земель сільгосппризначення.