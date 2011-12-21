Свідок у справі Луценка не бачить криміналу у святкуванні Дня міліції

Жодних відмінностей у підготовці плану урочистостей та проведення святкових заходів з нагоди Дня міліції у 2008-2009 роках у порівнянні з попередніми роками не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на допиті у Печерському районному суді м. Києва, який розглядає кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, заявив заступник начальника адміністративно-господарського департаменту МВС України Валерій ПАВЛЕНКО.

«Відмінностей при урочистих відзначеннях Дня міліції у 2008-2009 роках від попередніх абсолютно не було», - сказав він, зауваживши при цьому, що єдиною відмінністю були відсутність фуршету, феєрверку, розміщення вітальних біг-бордів. Разом з тим, В.ПАВЛЕНКО зауважив, що договір про закупівлю квітів для урочистостей в палаці «Україна» укладався не окремо від плану урочистих подій за участю перших осіб держави, а в контексті річного договору, який було укладено з однією з юридичних осіб.

Також свідок зауважив, що на затвердження міністру план урочистостей у палаці «Україна» був поданий, як завжди, після його розроблення та ухвалення відповідними службами та департаментами МВС.

В.ПАВЛЕНКО зауважив, що Ю.ЛУЦЕНКО не мав відношення до складання цього плану, оплати оренди приміщення палацу «Україна», оскільки все це вирішувалося на рівні начальників департаментів і відповідних заступників міністра. Відповідаючи на запитання адвокатів екс-міністра, чому для цих заходів не можна було використати центральний клуб мистецтв МВС у Києві, В.ПАВЛЕНКО відповів, що у період 2008-2009 років клуб не працював, оскільки був на ремонті, а конференц-зала Міністерства не могла вмістити великої кількості людей.

Свідок також зазначив, що будь-яких незаконних вказівок ні від Ю.ЛУЦЕНКА, ні від інших осіб за весь час, коли той очолював відомство, не отримував.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Серед іншого Генеральна прокуратура звинувачує екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.