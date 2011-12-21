Найєм: головне, щоб оточення Януковича не сприйняло обмовку як вказівку

Журналіст «Української правди» Мустафа Найєм не вважає погрозою слова президента Віктора Януковича «Я вам не заздрю». Про це він повідомив у коментарі «Телекритиці».

Сьогодні, 21 грудня, під час підсумкової прес-конференції Віктора Януковича Мустафа Найєм запитав Януковича про те, чому життя президента, на відміну від інших громадян, покращується. Адже він має змогу орендувати дорогий вертоліт та розбудовувати Межигір`я через компанії, які контролює його син.

У відповідь Віктор Янукович сказав, що має дуже мало часу для насолоди: «Учора, наприклад, я близько третьої години ночі приїхав додому, і сьогодні встав о шостій ранку. Позавчора було дещо раніше Тому про яке солодке життя ви говорите, я не знаю, і обговорюєте тему моєї родини. Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю». А після цього він додав: «Ми з вами один одного добре знаємо й розуміємо... Інше додумаєте самі».

У коментарі «Телекритиці» Мустафа Найєм назвав таку відповідь невдалим кроком прес-служби президента: «Якщо іронізувати, то невідомо, що гірше: щоб він мені заздрив чи не заздрив. З того, що я знаю, коли комусь заздрять, це дуже погано для них закінчується. Я розцінюю його слова, як промах прес-служби. Оскільки вони могли підготувати відповіді на запитання про Межигір`я, вертоліт, але не зробили цього».

Він запевнив, що не розцінює ці слова як погрозу: «Це, можливо, якась обмовка за Фрейдом. Головне, щоб це не стало вказівкою до людей з його оточення, які на сьогодні вважаються його прихильниками».