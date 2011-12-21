Найєм: головне, щоб оточення Януковича не сприйняло обмовку як вказівку
Що мав на увазі Президент?
Журналіст «Української правди» Мустафа Найєм не вважає погрозою слова президента Віктора Януковича «Я вам не заздрю». Про це він повідомив у коментарі «Телекритиці».
Сьогодні, 21 грудня, під час підсумкової прес-конференції Віктора Януковича Мустафа Найєм запитав Януковича про те, чому життя президента, на відміну від інших громадян, покращується. Адже він має змогу орендувати дорогий вертоліт та розбудовувати Межигір`я через компанії, які контролює його син.
У відповідь Віктор Янукович сказав, що має дуже мало часу для насолоди: «Учора, наприклад, я близько третьої години ночі приїхав додому, і сьогодні встав о шостій ранку. Позавчора було дещо раніше Тому про яке солодке життя ви говорите, я не знаю, і обговорюєте тему моєї родини. Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю». А після цього він додав: «Ми з вами один одного добре знаємо й розуміємо... Інше додумаєте самі».
У коментарі «Телекритиці» Мустафа Найєм назвав таку відповідь невдалим кроком прес-служби президента: «Якщо іронізувати, то невідомо, що гірше: щоб він мені заздрив чи не заздрив. З того, що я знаю, коли комусь заздрять, це дуже погано для них закінчується. Я розцінюю його слова, як промах прес-служби. Оскільки вони могли підготувати відповіді на запитання про Межигір`я, вертоліт, але не зробили цього».
Він запевнив, що не розцінює ці слова як погрозу: «Це, можливо, якась обмовка за Фрейдом. Головне, щоб це не стало вказівкою до людей з його оточення, які на сьогодні вважаються його прихильниками».