Турчинов: ми у шоці від заяви Януковича про декриміналізацію

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує дезінформувати громадян країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив журналістам, коментуючи сьогоднішню прес-конференцію В.ЯНУКОВИЧА.

«Це дезінформація суспільства, яка розрахована на те, що люди не дивляться телебачення, не читають газет, або дивляться тільки їхні канали і читають тільки їхні газети», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, в «Батьківщині» були шоковані заявою В.ЯНУКОВИЧА про те, що попередній лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО відмовився від декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Саме Іван КИРИЛЕНКО разом з Віктором ШВЕЦЕМ є авторами закону про приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів і рішень Організацій Об’єднаних Націй. Це шок, коли на цьому рівні людям говорять дезінформацію», - пояснив він.

«На жаль, всі заяви там про якісь європейські орієнтири, про якесь правосуддя в Україні перекреслені. На них поставлена крапка при цій владі», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу депутат фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що на своїй прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ дозволив собі висловити пряму погрозу на адресу журналіста.

«Він боїться прямих питань журналістів. Це підтверджує його відповідь на запитання одного із журналістів щодо Межигір’я. У відповідь пролунали прямі погрози», - зазначив він.