Політолог вважає, що ЄС фактично «злив» Україну Росії

Парафування як технічний момент не може бути критерієм успішності саміту Україна-ЄС, більш важливими є заяви, що пролунали на цьому заході.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО 20 грудня під час зустрічі з журналістами та експертами в Брюсселі.

Важливим моментом, на думку К.БОНДАРЕНКА, стало те, що сторони заявили про успішне завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тепер залишається технічна сторона – парафування угоди, після чого починається найскладніший процес – підписання та ратифікація парламентами 28 країн (України та всіх країн ЄС). «На цьому етапі українським дипломатам доведеться проявити надзвичайний хист та переговорні здібності, а Україні пройти через серйозні внутрішні реформи», - зазначив політолог.

Водночас він висловив стурбованість позицією Євросоюзу щодо газових переговорів України з Росією, оскільки ЄС фактично «умив руки» і відмовився виступити у ролі третейського судді, наголосивши лише, що головне питання для нього – аби Європа не відчувала незручностей з приводу надходжень енергоносіїв. Така позиція, на думку К.БОНДАРЕНКА, прямо суперечить основам Європейського енергетичного співтовариства, членом якого є і Україна.

Водночас, за словами К.БОНДАРЕНКА, викликає подив згода країн Євросоюзу на будівництво газопроводу «Південний потік» та газосховищ на території Сербії, що є прямим ударом по енергетичній та національній безпеці України.

«В таких умовах в колах експертів – і у мене особисто – виникає питання: а навіщо Україні перебувати в Європейському енергетичному співтоваристві?», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Він також відзначив, що на саміті європейська сторона наголошувала не стільки на справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, скільки на загальних питаннях процесів демократизації в Україні. Очевидно, на його думку, «керівники ЄС нарешті зрозуміли ту ситуацію в енергетичній сфері, в яку Ю.ТИМОШЕНКО загнала Україну завдяки газовим домовленостям».

Крім того, К.БОНДАРЕНКО висловив занепокоєння станом переговорів щодо запровадження безвізового режиму для України, відзначивши, що зараз до України в питанні отримання віз вживаються набагато жорсткіші санкції, ніж щодо балканських країн чи навіть Росії.

На зустрічі були присутні, зокрема, Томаш БЕЛЕЦЬКИЙ, кореспондент «Газети Виборчої»; Дєдерік КРАМЕРС, шеф-редактор Oekraїne Magazine; Андрій ПАНЮХОВ, старший радник Місії Російської Федерації при ЄС; Аманда ПОЛ, політичний аналітик Європейського політичного центру; Ізабель ПЕЛЬЄ, старший радник Постійного представництва Франції при ЄС.