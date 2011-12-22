В Одесі поряд із Приморським РВВС застрелили торгівця валютою

Сьогодні близько 18:00 поряд із будинком № 40 по вулиці Грецькій, неподалік від будівлі Приморського РВВС Одеси, невідомим був застрелений чоловік віком близько 40 років.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України в Одесі, на місці злочину працює оперативно-слідча група.

За деякими даними, жертва злочину – торговець валютою, вбивство скоєне із пістолета з глушником.

Протягом години рух транспорту в мікрорайоні, де сталося вбивство, був заблокований міліцією.