В Одесі поряд із Приморським РВВС застрелили торгівця валютою
22:13, 22 грудня 2011Політика
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Міліція блокувала мікрорайон
Сьогодні близько 18:00 поряд із будинком № 40 по вулиці Грецькій, неподалік від будівлі Приморського РВВС Одеси, невідомим був застрелений чоловік віком близько 40 років.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України в Одесі, на місці злочину працює оперативно-слідча група.
За деякими даними, жертва злочину – торговець валютою, вбивство скоєне із пістолета з глушником.
Протягом години рух транспорту в мікрорайоні, де сталося вбивство, був заблокований міліцією.
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