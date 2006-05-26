Черновецький закликає підлеглих добровільно пройти детектор брехні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав усіх голів районних державних адміністрацій столиці добровільно дати згоду на проходження детектора брехні в присутності журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на черговому засіданні колегії КМДА.

«Це вельми пізнавально», – додав мер. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв спочатку погоджувати питання, які ставитимуться, з главами районів, і підкреслив, що вони не торкатимуться їх діяльності в минулому.

«Питання ми погоджуємо. Вони не будуть образливими. Вони не торкатимуться вчорашнього дня. Все, що було вчора – забули. Є тільки завтра», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.