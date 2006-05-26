Черновецький закликає підлеглих добровільно пройти детектор брехні
14:19, 26 травня 2006Політика
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Мер обіцяє не розпитувати про минуле
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав усіх голів районних державних адміністрацій столиці добровільно дати згоду на проходження детектора брехні в присутності журналістів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на черговому засіданні колегії КМДА.
«Це вельми пізнавально», – додав мер. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв спочатку погоджувати питання, які ставитимуться, з главами районів, і підкреслив, що вони не торкатимуться їх діяльності в минулому.
«Питання ми погоджуємо. Вони не будуть образливими. Вони не торкатимуться вчорашнього дня. Все, що було вчора – забули. Є тільки завтра», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
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