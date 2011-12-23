Що принесли Україні окупаційні режими?

Тернопільська обласна рада затвердила програму вшанування українців, що постраждали у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, на 2011-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати наголошували, що дана програма не має аналогів в Україні і спрямована на популяризацію історичних даних про геноцид українського народу та національно-визвольну боротьбу ХХ століття.

Розробляло програму Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації спільно з обласними управліннями культури, освіти та Служби безпеки України.

У рамках програми заплановано створити автоматизований облік архівних кримінальних справ стосовно осіб, засуджених за політичними мотивами, провести комплекс науково-ексгумаційних досліджень невідомих поховань жертв політичних репресій та визвольних змагань з метою перепоховання на існуючі кладовища та меморіали, облаштувати і встановити нові пам’ятні знаки, видавати наукові літературу з даної тематики.

Передбачено зняти 4 фільми про національно-визвольну боротьбу жителів області, підготувати агітплакати, які розмістити на 50 біл-бордах та 100 сіті-лайтах, забезпечити функціонування інформаційно-довідкової зали при УСБУ у Тернопільській області з вільним доступом до електронної бази даних, створеної за розсекреченими архівними матеріалами.

Загалом для реалізації програми заплановано використати 1,543 млн. грн., які буде виділено з обласного бюджету.