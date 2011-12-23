Азаров про Тимошенко, Путіна та Помаранчеву революцію

Прем`єр-міністру України Миколі Азарову неприємно, що його попередниця Юлія Тимошенко позбавлена ​​волі. Про це Азаров сказав в інтерв`ю популярному в Америці журналістові Ларрі Кінгу, показаному в четвер в ефірі Першого Національного телеканалу.

"Я її знаю особисто, тому, природно, мені неприємно, що вона у в`язниці", - сказав Азаров, коли Кінг запитав, чи відчуває він почуття жалості до Тимошенко. Азаров також не виключив, що уряд Україна коли-небудь знову може очолити жінка: "Чому б і ні? Нормальна жінка, яка має достоїнства, набагато сильніші, ніж у чоловіка. І світова історія наводить багато прикладів. Але ось в українській політиці я поки таких не бачу ", - сказав Азаров. *** Прем`єр-міністр пообіцяв Ларрі Кінгу, що заведе блог на Twitter. Відповідаючи на запитання Кінга, чи користується він Twitter, прем`єр сказав, що поки ні, але збирається: "Обов`язково, звичайно", - сказав Азаров. "Але там бувають заклики до революції", - зауважив Кінг. На це Азаров відповів журналісту, що "Україні, напевно, вже свій ліміт на революції вичерпала... У нас зовсім недавно була революція, 7 років тому, і люди відчули, що це таке. Окремі політики у нас дуже хочуть революції, але я категоричний противник революцій ", - сказав прем`єр, додавши, що "в 2004 році Україні була найуспішнішою державою в Європі... У нас було зростання валового внутрішнього продукту в 2004 році більше 15%, наш експорт зріс майже на 60%. Таких темпів зростання України не знала. Уявіть собі 10 років такого розвитку, вже зараз би Україну (було) не впізнати. І ось наприкінці 2004 року у нас відбувається так звана "помаранчева" революція, і ми відкинуті на 5 років ". Він розповів Кінгу, що не боїться нових віянь в технологіях і працює в соціальній мережі Facebook. "Це ж реальність, боїшся ти, не боїшся ... Я відкрив свою сторінку на Facebook, я кожен день переглядаю, а раз на тиждень я спілкуюся реально. Це дуже корисно, коли будь-хто може вийти на рівень прем`єр-міністра", - сказав Азаров.

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Прем`єр Росії Володимир Путін - важка людина, з якою складно досягати компромісів, зауважив М.Азаров: "Путін - дуже важка людина. Коли у нього є якась мета, він її досить жорстко добивається, і з ним дуже важко досягати компромісів", - розповів він.

При цьому Азаров зазначив, що у нього досягати компромісів виходить: "Не завжди, так як хочеться, намагаємося домовлятися. Куди ми подінемося, це реальність", - наголосив він, додавши, що Росія дуже важлива для України: "Ми отримуємо всі енергоносії з Росії".

Крім того, Азаров повідомив, що йому все одно, хто стане наступним президентом США: "За великим рахунком мені абсолютно все одно, хто буде в Америці президентом. Але мені потрібно, щоб в Америці не було такого дефіциту бюджету, не було такого зовнішнього боргу, і щоб долар був стабільний... Стабільність американської політики - стабільність у нас", - цитує Українська правда.