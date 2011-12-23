Про що свідчить вихід Забзалюка із фракції «БЮТ-Батьківщина»?

Вихід політичного важковаговика Романа ЗАБЗАЛЮКА із фракції «БЮТ-Батьківщина» свідчить, що латентний розкол в середовищі «біло-сердечних» перейшов у публічну фазу, вважає директор Центру суспільно-інформаційний технологій «Форум» Валерій ДИМОВ.

«Цікаво, що ще три дні тому Юлія ТИМОШЕНКО опублікувала в ЗМІ відкритий лист, у якому назвала інформацію про розкол у своій партії «цинічними провокаціями». Однак сьогоднішній вихід ЗАБЗАЛЮКА із фракції змушує задуматися над ступенем об’єктивності таких тверджень лідерки «Батьківщини», - йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі політолога.

«До речі, - додав він, - якщо проаналізувати голосування фракції за закон про вибори народних депутатів, яке відбулося в парламенті 17 листопада і нанесло бютівцям дуже болючого репутаційного удару, то розкол, від якого відхрещується Юлія Володимирівна, видно як на долоні. Із 103 депутатів фракції 62 проголосувало «за». Серед них – і Роман ЗАБЗАЛЮК. А подальші заяви бютівців, що вони, мовляв, голосували, обираючи з двох зол менше, а зовсім не досягнувши консенсусу із владою в цьому питанні, виглядало як виправдання набешкетившого школяра».

За словами аналітика, «першим серйозним сигналом про те, що не все так добре в «бютівському королівстві», стало знаття Івана КИРИЛЕНКА – одного із найяскравіших очільників цієї політичної сили - з посади керівника фракції».

«Сьогоднішня заява ЗАБЗАЛЮКА ще раз переконує – БЮТ залишають найсильніші та найавторитетніші бійці в партії», - наголосив В.ДИМОВ.

«Роман ЗАБЗАЛЮК – незмінна «права рука» нинішнього керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, сам займав посаду заступника голови фракції, входив у дуже вузьке коло бютівців, які мали прямий контакт з Юлією Володимирівною, - зауважив політолог. - Окрім того, Роман Омелянович з моменту створення партії «Батьківщина» був одним з найактивніших її організаторів. З 1999 року незмінний керівник обласної організації ВО «Батьківщина» у Миколаївській області, обирався до складу президії політради партії, трохи згодом був обраний головою центральної контрольно-ревізійної комісії партії «Батьківщина». Був засновником і співредактором партійної газети «Наша Батьківщина».

«Впродовж обох скликань ВР - п’ятого та шостого – працює у Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Свого часу був учасником бойових дій в Афганістані, нагороджений орденом Червоної Зірки. Тобто, особа й справді непересічна, вагома й авторитетна», - зауважив В.ДИМОВ.

«Тому зараз, - зазначив він, - інтрига буде розгортатися навколо того, «під кого» ЗАБЗАЛЮК вийшов із БЮТу. Чи піде він до «регіоналів», чи залишиться позафракційним, чи задасться амбітними планами створити власну депутатську групу. Енергії і політичної ваги для такого кроку у ЗАБЗАЛЮКА вистачить».

За словами В.ДИМОВА, «серед 25 позафракційних нардепів знайдеться чимало бажаючих, аби ЗАБЗАЛЮК очолив ще одне депутатське об’єднання. У нього дуже вагомий організаторський досвід, хороші зв’язки і абсолютно незаплямована політична біографія. Таких цінних «бійців» у парламенті, насправді, небагато, а тому його політичні акції зараз швидко ідуть вгору».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, на пленарному засіданні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що народний депутат Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов із фракції "БЮТ-Батьківщина".