Людей Тимошенко збирають на засідання

Сьогодні відбудеться засідання фракції "БЮТ-Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні фракції обговорюватиметься питання щодо дій фракції на наступному пленарному тижні (з 10 по 13 січня 2012 року – УНІАН) та на наступній сесії парламенту, а також щодо «продовження боротьби за визволення» лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Ще одним питанням буде підготовка фракції до парламентських виборів 2012 року, додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також наголосив, що депутати на засіданні "БЮТ-Батьківщини" обговорюватимуть питання, які порушила Ю.ТИМОШЕНКО у своїй заяві, зокрема, щодо об’єднання політичних опозиційних сил.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу виходу зі складу фракції однієї з ключових фігур "БЮТ-Батьківщини" Романа ЗАБЗАЛЮКА, А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що «Роман Омелянович зараз другий тиждень перебуває на лікарняному». «Ми з’ясуємо цю ситуацію, бо дуже мало інформації, і ми не готові зараз відповісти», - наголосив він.

При цьому, А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що влада показує, що «Батьківщина» є єдиною опозиційною партією, з якою «треба вести боротьбу». За його словами, на членів команди «Батьківщини» та їхніх родичів чиниться тиск. «Сьогодні бути членом «Батьківщини» - це випробування на мужність і щирість», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН. За його словами, «не у всіх це виходить».

Водночас він не уточнив, чи чинився тиск на Р.ЗАБЗАЛЮКА. А.КОЖЕМ’ЯКІН порадив журналістам дочекатися, коли Р.ЗАБЗАЛЮК одужає і сам надасть інформацію з цього приводу.