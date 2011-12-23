Литвин поїде до тещі на кутю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує зустрічати Новий рік у Карпатах, якщо буде сніг.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Новий рік я сподіваюся зустріти в Карпатах. Сподіваюсь, що це буде сімейне свято, що будуть діти», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, за його словами, Різдво він святкуватиме у тещі, а Старий Новий рік - обов’язково у своїх батьків.

В.ЛИТВИН зауважив, що крім Старого Нового року у цей день родина святкуватиме і день народження його матері.

«У нас є три дні на рік, коли ми обов’язково всією сім’єю повинні бути у батьків – це день народження матері, день народження батька та храмове свято, яке у селі відбувається 28 серпня», - додав спікер.