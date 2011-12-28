Партії Тимошенко та Луценка зіллються в одну
08:11, 28 грудня 2011Політика
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Хто кого поглинатиме?
28 грудня, о 12.00, відбудеться спільна прес-конференція керівництва «Батьківщини» та «Народної самооборони» щодо об’єднання цих двох політичних партій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13.
Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 067-230-17-05, 527-70-84.
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