Партії Тимошенко та Луценка зіллються в одну

Хто кого поглинатиме?

28 грудня, о 12.00, відбудеться спільна прес-конференція керівництва «Батьківщини» та «Народної самооборони» щодо об’єднання цих двох політичних партій. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 067-230-17-05, 527-70-84.

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