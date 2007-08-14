Мороз не прийшов у ЦВК, бо має ”іншу важливу роботу”

Соціалістична партія України передала до Центральної виборчої комісії список кандидатів у народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам під час передачі документів перший секретар політради СПУ Михайло МЕЛЬНИЧУК зазначив, що Соцпартія сподівається, що Центрвиборчком не матиме претензій до поданих документів. Цю позицію він пояснив тим, що якість підготовлених документів є дуже високою.

Водночас, за словами М.МЕЛЬНИЧУКА, якщо ЦВК висловить якісь зауваження, то СПУ виправить всі помилки. “Ми не будемо протестувати проти рішення ЦВК. Виправимо все, що необхідно буде”, - сказав він.

М.МЕЛЬНИЧУК також повідомив, що СПУ принесла до ЦВК документи 281 кандидата, хоча на з’їзді було затверджено кандидатури 316 осіб. За його словами, деякі кандидати просто не встигли здати необхідні документи.

Відповідаючи на запитання, чому до ЦВК для передачі списків не прийшов особисто голова Соцпартії Олександр МОРОЗ, М.МЕЛЬНИЧУК наголосив, що лідер соціалістів займається іншою важливою роботою.

Він також висловив упевненість, що СПУ на дострокових виборів не тільки подолає тривідсотковий бар’єр, а й підтвердить отриманий у 2006 році результат. (На минулорічних парламентських виборах СПУ отримала 5,69% голосів виборців і здобула у ВР 33 мандати - УНІАН).