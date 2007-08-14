Партія регіонів повернеться до мовного питання як тільки, так зразу

Партія регіонів має намір повернутися до питання про статус російської мови після формування в парламенті нового скликання конституційної більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор більшості в парламенті V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні в Києві під час презентації соціального розділу передвиборної програми Партії регіонів.

«Надання статусу державної російській мові – це вимога наших виборців. Ми не торгуємо цими вимогами», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, спочатку необхідно ухвалити у Верховній Раді відповідний законопроект, направити його в Конституційний Суд, а після висновку конституційного органу «проголосувати законопроект в парламенті 300-ми голосами».

«Зараз 300 голосів немає, і ми говоримо нашим виборцям, що у нас поки що немає такої можливості. Якщо така процедурна можливість з`явиться – Партія регіонів виконає свою обіцянку», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.