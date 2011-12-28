У Новорічну ніч у КОДА влаштують карнавал із «тверезим» драконом

У ніч з 31 грудня на 1 січня в приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбудеться новорічний карнавал із назвою: «Дракон п’є тільки воду».

Зокрема, як повідомили УНІАН у КОДА, за сюжетом цієї новорічної історії, мешканці казкового лісу - білі кролики - мріють позбавитися сором’язливості та невпевненості в собі. Тож, за порадою вони звертаються до вогняного дракона, який говорить, що стати успішними та популярними можна за допомогою «вогняної води». Згодом кролики перетворюються на алкоголіків, які тяжко працюють за ковток отрути. Але, як у всіх казках, добро перемагає, і кролики, завдяки вірним друзям, звільняються з полону залежності, зрозумівши, що щасливими і сміливими можна бути і без «вогняної води». А дракон п’є тільки воду.

Крім казки, організатори свята також запланували для учасників багато чого цікавого: пісні, танці, ігри, конкурси та дискотеку. А ще - святковий салют, смачну вечерю та шампанське, але виключно безалкогольне.

Карнавал проводиться під патронатом губернатора Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.