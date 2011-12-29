В апараті ВР кажуть, що з депутатським житлом діється неймовірне

Жоден із народних депутатів минулих скликань не повернув у власність держави службове житло.

Про це газеті “Сегодня” (№ 294 від 29 грудня) повідомив керівник справами апарату Верховної Ради Григорій СІТАЙЛО.

Водночас, скільки квартир заборгували батьківщині народні обранці, чиновник сказати не зміг. У 2009 році їм роздали 17 службових квартир, ще 26 обжили депутати V скликання (2006-2007 рр.), але тоді квартири їм видали для постійного проживання. Що ж до I-IV скликань, то щодо них поки даних немає.

«Аж до кризи 2008 року народним депутатам без проблем видавали житло або компенсували його вартість. Потім аукціон небаченої щедрості закінчився. 17 квартир на вул. Срібнокільській, 24 розіграли між 120 нардепами, але як службові. Депутати намагалися перевести їх у приватну власність, але парламент на це не пішов», пише газета.

«Взагалі з цим житлом діється неймовірне. По-перше, в будинку Раді виділили 49 квартир. Потім з`явилися якісь 14 інвесторів, які заплатили по 5 тис. грн. за кв. м і отримали квартири в приватну власність. Деякі з них - це самі депутати, але їхні імена ретельно приховуються. Але питання - куди ж поділися ще 18 квартир, кому пішли? Всі випускають пару на депутатів, і ніхто не говорить про те, що левова частка житла йде у власність чиновників. Хоча, дійсно, деякі нардепи примудряються отримувати житло двічі, багато хто не живе в цих квартирах - продають. Що ж до службового житла, то всього Рада роздала 200 квартир, із яких лише 2 повернулися державі. Якби апарат ВР хотів навести в цьому порядок - він би це зробив. А так - це все розмови», - заявив народний депутат від Партії регіонів Олександр ЧОРНОМОРОВ.