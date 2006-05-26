На свято до банкірів прийшли Ющенко, Рибачук і Черновецький

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистому засіданні з нагоди 15-ї річниці Національного банку України та Дня банківських працівників.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму вітальному слові В.ЮЩЕНКО зазначив, що за 15 років існування Національний банк України засвідчив свою зрілість і компетентність у вирішенні завдань щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці та побудови і зміцнення банківської системи. «Ми прийшли до часу, коли можемо сказати, що Нацбанк повністю контролює ситуацію на банківському ринку, у нас сформована банківська система», – підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО назвав заслугою Нацбанку і комерційних банків те, що Україна не знає, що таке банківська криза. «Якщо подивитися на історію країн, які нас оточують, ми не знайдемо жодної, яка б не пережила глибоку банківську кризу», – наголосив він, додавши, що станом на сьогодні цей факт ще не оцінено належним чином, «але це те, що безумовно, є в активі фахівців, які представляють банківську систему України і, зокрема, Центробанк».

Пригадуючи 90-ті роки, коли створювався банківський сектор України, Президент наголосив, що це були роки «дуже низької довіри громадян до банківської системи» і ще більшою була недовіра до ініціативи зі здійснення грошової реформи, яка почалася 10 років тому, коли в обіг надійшла національна грошова одиниця – гривня. Їй, яка стабільно працює на економіку, довіряють і зараз, наголосив він.

Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, десятиліття тому мова йшла передусім про національні цілі: «Ми були – якір. Ми повинні були підняти національний банківський ринок». Період становлення Нацбанку Президент України назвав «колосальною прекрасною історією, внесок в яку зробили тисячі людей, що по праву можна вважати предметом гордості». Він також назвав роки своєї роботи у НБУ «одними з найдорожчих» у особистій кар’єрі.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що Нацбанк завжди був місцем, «де кристалізувалися здорові державницькі позиції» і ніколи не було байдужих до національних пріоритетів та національної політики людей. У цьому контексті він згадав «славну плеяду людей, які взяли на свої плечі перші тягарі становлення НБУ», талановитих банкірів. Зокрема, Володимира МАТВІЄНКА та Вадима Гетьмана, які очолювали цю установу. Говорячи про В.Гетьмана, глава держави наголосив, що це була «блискуча людина, яка принесла багато нових цінностей не тільки у центральний банк, але й у банківську систему країни». Пам’ять В.Гетьмана присутні вшанували хвилиною мовчання.

Президент також відзначив голову НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА, як людину, яка прийшла в НБУ в найпотрібніший час і багато років представляє його на високому професійному рівні.

В.ЮЩЕНКО висловив слова вдячності всім присутнім. Він підкреслив, що завдання як Національного банку України, так і комерційних банків є надзвичайно важливим на шляху змін, яким іде наша держава. «Ми розраховуємо, що Нацбанк і далі буде тим авангардом, форпостом у процесі змін, які чекають нашу країну, в тому числі в бюджетній, фінансовій, банківський сферах», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО вручив державні нагороди працівникам банків та видатним банкірам України. Указ Президента про їхнє нагородження зачитав глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.

Участь у заході також взяли участь Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова НБУ В.СТЕЛЬМАХ, президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

*** Банківський сектор в Україні нині – це 166 діючих банків, у яких задіяно понад 150 тисяч працівників. Загалом у банківській системі працює майже 165 тисяч громадян.