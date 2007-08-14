Тимошенко прибула до суду
17:47, 14 серпня 2007Політика
921
З нею ще кілька депутатів
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула на засідання Окружного адміністративного суду міста Києва, який розглядає позовну заяву БЮТ щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії в питанні реєстрації списку кандидатів у народні депутати від блоку на позачергових парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, разом з Ю.ТИМОШЕНКО на засідання суду прибули ще декілька депутатів V скликання від БЮТ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter