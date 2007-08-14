Тимошенко прибула до суду

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула на засідання Окружного адміністративного суду міста Києва, який розглядає позовну заяву БЮТ щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії в питанні реєстрації списку кандидатів у народні депутати від блоку на позачергових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з Ю.ТИМОШЕНКО на засідання суду прибули ще декілька депутатів V скликання від БЮТ.