День пам'яті загиблих за незалежність відзначають в Естонії
01:46, 03 січня 2012Політика
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У Талліні пройде поминальна церемонія
Деньпам'ятівоїнів,які загинулиу Визвольнійвійні1918-1920 років, відзначатьу вівтороквЕстонії, на всіхдержавних імуніципальнихустановахбудутьвивішенідержавніпрапори.
Біля Монументуперемогиу ВизвольнійвійнівТалліннівідбудетьсяпоминальнацеремонія,вякій візьмутьучастьміністробороникраїниі архієпископЕстонськоїєвангелічно-лютеранськоїцеркви.Пам'ятнізаходи пройдутьпо всійЕстонії.
Післяпроголошеннянезалежності24 лютого 1918Естонія булазмушенабрати участьу війнізанезалежність противійськпронімецького"ландесвера"і військЧервоноїАрмії. Під часвійнивтратилабільше 6тисяч осіб,вт.ч.більше 3,5тисячівходібойовихдій, іншіпомерли відрані хвороб.
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