Нардеп пропонує новий механізм контролю над чиновниками

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК пропонує змусити державних чиновників декларувати усі видатки, що перевищують суму у розмірі 15 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба депутата, про це йдеться у внесеному ним до парламенту проекту поправок до закону «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні».

В.МАТЧУК нагадав, що, відповідно до чинного законодавства, чиновники в Україні зараз зобов’язані декларувати тільки ті витрати, які перевищують 150 тис. грн.

«Тобто якщо протягом року держслужбовець зробив сто покупок по 149 тис. грн. – у нього декларація буде порожня, він нічого, значить, не придбав. Я зараз пропоную внести поправку до цього закону – і хоча би в десять разів зменшити цю суму. Не 150 тис. треба декларувати, а вже починаючи із 15 тис. грн.», - сказав В.МАТЧУК.

«Нашоукраїнець», зокрема, послався на досвід європейських країн, у яких декларуванню підлягають ті покупки, вартість яких є більшою за одну місячну зарплату.

«Це ж не означає, що забороняється щось купувати. Купувати можна. Просто ти маєш про це написати, а люди мають знати, що ти придбав. І після цього вони дивляться, наскільки це співвідноситься з твоїми доходами», - підкреслив депутат.

За словами В.МАТЧУКА, законопроект із його поправками має бути винесений на розгляд депутатів у першому читанні вже у січні 2012 року.