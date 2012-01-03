Власенка пустили до Тимошенко
Нардепи зустрілися з керівництвом колонії
Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Сергій ВЛАСЕНКО та Сергій ПАШИНСЬКИЙ відвідали колонію №54 у Харкові, де утримується екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на голову парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» А.КОЖЕМ’ЯКІНА.
Депутати зустрілися з керівником обласного управління пенітенціарної служби України у Харківській області. За словами А.КОЖЕМ`ЯКІНА, під час зустрічі депутати порушили питання про безпеку Ю.ТИМОШЕНКО.
«Ми поставили вимогу, щоб безпека Юлії ТИМОШЕНКО була на найвищому рівні», - зазначив А.КОЖЕМ`ЯКІН.
Він також повідомив, що С.ВЛАСЕНКО як захисник наразі перебуває у Ю.ТИМОШЕНКО.
У свою чергу, С.ПАШИНСЬКИЙ висловив сподівання, що керівництво харківських пенітенціарних установ діятиме виключно в рамках чинного законодавства, з дотриманням всіх прав і вимог закону.
«Ми сподіваємося, що умови утримання Юлії Володимирівни будуть відповідати українським стандартам та всім європейським конвенціям, до яких ми долучились», - наголосив він.
Також сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати її донька Євгенія.
Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.
Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.
30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.