Регіонал намагався сфальсифікувати засідання комітету ВР?

У фракції “БЮТ-Батьківщина” звинувачують провладну більшість у намаганні провести сьогодні фіктивне засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин для ухвалення в короткі терміни закону про ринок землі.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Василь КРАВЧУК, повідомили УНІАН в прес-службі партії “Батьківщина”.

«Влада хоче у будь-який спосіб та в найкоротші терміни, швидше за все наступного тижня, прийняти злочинний закон про ринок землі», - заявив він.

В.КРАВЧУК зауважив, що він, як автор поправок до закону, разом із народним депутатом, членом регламентного комітету Сергієм САСОМ приїхали на анонсоване засідання аграрного комітету, на якому, як виявилося, не було кворуму.

«Як члени регламентного комітету ми заявили про грубе порушення закону про регламент головою комітету, членом Партії регіонів Григорієм КАЛЕТНІКОМ, який хотів за наявності лише 4-х членів комітету (для кворуму потрібно 12) провести засідання і протягнути поправки до другого читання», - сказав В.КРАВЧУК.

Він також наголосив, що порівняльна таблиця, яку роздали до засідання, вже була з висновками комітету, засідання якого ще не було.

За словами народного депутата, у цій порівняльній таблиці всі поправки опозиційних депутатів були відхилені.

«На запитання до голови комітету Григорія КАЛЕТНІКА, чому він розпочав роботу, той відповів, що це не комітет, а робоча група. Потім ми запитали, ким створена ця робоча група і хто туди входить – він знову не надав пояснень», - сказав В.КРАВЧУК.