Симоненко хоче, щоб за «членовозами» їздили з чорним ящиком

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає за необхідне підвищити відповідальність водіїв автомобілів, які входять у кортежі посадовців, за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це П.СИМОНЕНКО заявив, коментуючи зокрема аварію, що сталася 1 січня 2012 року в селі Майдан Тисменицького району Івано-Франківської області, коли автокортеж посадовця, рухаючись, за свідченнями очевидців, на швидкості близько 160 км/год, став причиною аварії, але пройшов далі без зупинки, а працівник ДАІ, що приїхали на місце, відмовилися фіксувати факт ДТП.

П.СИМОНЕНКО вважає, що кортежі мають дотримуватися швидкісного режиму. «У населеному пункті (якщо немає інших стаціонарних знаків, що визначають швидкісний режим на тому чи бо іншому відрізку дороги) — 60 км/год, за межами населеного пункту — до 130 км/год, залежно від типу автодороги. Такий підхід до організації пересування автокортежів підвищить безпеку всіх учасників дорожнього руху, включаючи й тих, хто слідує в автокортежі», – переконаний він.

При цьому лідер КПУ підкреслив, що необхідно «передбачити підвищену відповідальність для організаторів пересування автокортежів, які свідомо йдуть на порушення швидкісного режиму, а у разі, якщо ці порушення привели до ДТП, – кримінальну відповідальність».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що «всі машини супроводу мають бути обладнані спеціальними «чорними ящиками» для фіксації переговорів. Це дасть змогу, в разі порушення ПДР автокортежем, встановити посадовця, що віддав незаконний наказ або розпорядження».