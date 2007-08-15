Оніщук презентує законопроект НУ-НС щодо скасування депутатської недоторканності

Cьогодні о 13.30 в УНІАН з трансляцією на “5 каналі” відбудеться прес-конференція заступника керівника штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з юридичних питань Миколи ОНІЩУКА. Тема прес-конференції: “Конституційні ініціативи блоку “Наша Україна - Народна самооборона” щодо скасування депутатської недоторканності. Презентація законопроекту”.

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