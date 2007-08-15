Бродський: Вєрка Сердючка - бізнес-проект ПР, розрахований на лохів

Один із лідерів Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ вважає, що можлива участь Андрія ДАНИЛКА (Вєрки Сердючки) в парламентських виборах є технічним проектом Партії регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Партії вільних демократів.

«Виборці мають розуміти, що Вєрка Сердючка – це насправді технічний проект, за яким стоїть Партія регіонів. Достатньо подивитись на джерела фінансування цього політпроекту», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Він також вважає, що якщо Вєрка Сердючка і далі продовжить брати участь в сумнівних політичних проектах, то до осені її імідж остаточно зіпсується, а сам А.ДАНИЛКО в політичному плані перетвориться на «Вєрку Смердючку».

Вільні демократи попереджають, що за допомогою «блазня» А.ДАНИЛКА «регіонали» мають намір відібрати голоси протестного електорату. «Вєрка – типовий бізнес-проект, розрахований на лохів», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

«Ми можемо по-різному ставитися до сценічного образу А.ДАНИЛКА. Коли в Росії Сердючка виконувала роль «дурного хохла», ми могли її ненавидіти, коли на конкурсі «Євробачення» Сердючка заявила на весь світ «Раша, гудбай!», ми могли вважати її національним героєм, але політика – це зовсім інше, серйозна справа», – вважає М.БРОДСЬКИЙ.

Партія вільних демократів звертається до виборців з проханням відповідальніше ставитися до свого вибору, «адже якщо ми сьогодні сміємося, то завтра можемо заплакати».