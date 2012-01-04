Євгенії Тимошенко дозволили побачитися з матір’ю

На звернення захисника Сергія ВЛАСЕНКА слідчим Служби безпеки України прийнято рішення про надання дозволу на побачення з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, яка перебуває під вартою у Качанівській виправній колонії № 54 у Харківській області, доньці обвинуваченої - Євгенії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Головним слідчим управлінням СБУ продовжується розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов’язань корпорації «ЄЕСУ» перед Міністерством оборони Російської Федерації на суму 405 млн. 500 тис. доларів США, додається у повідомленні.