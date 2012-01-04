Біля колонії, де сидить Тимошенко, з'явилися намети
Активісти партії «Батьківщина» встановили два намети біля Качанівської виправної колонії № 54 в Харкові, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 20-30 активістів, які зібралися перед входом до колонії, повідомили, що їхня акція спрямована на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.
Люди біля наметів збиратимуть звернення, листи від прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, а також роздаватимуть харків’янам агітаційні матеріали.
Сьогоді у наметах чергують представники парторганізації «Батьківщини» Комінтернівського району міста, на території якого знаходиться Качанівська колонія, а потім щодня їх змінюватимуть активісти з інших райорганізацій Харкова.
Коментуючи подію, заступник обласної організації «Батьківщини» Валерій ДУДКО сказав кореспонденту УНІАН, що «влада зробила помилку», етапувавши Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова.
«Влада припустилася помилки. У Харкові дуже багато прихильників Юлії ТИМОШЕНКО, а тепер їхнє число буде лише зростати», - сказав В.ДУДКО.
Він стверджує, що «70% харків’ян не довіряють чинній владі», і вважає, що «в майбутньому ці люди голосуватимуть за «Батьківщину».