Біля колонії, де сидить Тимошенко, з'явилися намети

Активісти партії «Батьківщина» встановили два намети біля Качанівської виправної колонії № 54 в Харкові, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20-30 активістів, які зібралися перед входом до колонії, повідомили, що їхня акція спрямована на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

Люди біля наметів збиратимуть звернення, листи від прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, а також роздаватимуть харків’янам агітаційні матеріали.

Сьогоді у наметах чергують представники парторганізації «Батьківщини» Комінтернівського району міста, на території якого знаходиться Качанівська колонія, а потім щодня їх змінюватимуть активісти з інших райорганізацій Харкова.

Коментуючи подію, заступник обласної організації «Батьківщини» Валерій ДУДКО сказав кореспонденту УНІАН, що «влада зробила помилку», етапувавши Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова.

«Влада припустилася помилки. У Харкові дуже багато прихильників Юлії ТИМОШЕНКО, а тепер їхнє число буде лише зростати», - сказав В.ДУДКО.

Він стверджує, що «70% харків’ян не довіряють чинній владі», і вважає, що «в майбутньому ці люди голосуватимуть за «Батьківщину».