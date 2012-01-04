Власенко підозрює, що тюремне відео з Тимошенко викинуть в Інтернет

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не отримує у колонії жодного лікування, крім знеболювальної терапії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Вчора керівництво Качанівської колонії заявило про те, що Ю.ТИМОШЕНКО отримує медичну допомогу в тій частині, яку їй прописали в Київському слідчому ізоляторі. Хочу офіційно сказати, що в Київському СІЗО їй прописали знеболювальні», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, керівництво Качанівської колонії розглядає знеболювальну терапію як надання формальної медичної допомоги.

«Обман відбувається, коли люди говорять формально коректні речі, тобто «ми робимо те, що прописали» в Київському СІЗО, а Київське СІЗО прописало лише знеболювальні. Це не лікування, а будь-якого лікування вона дійсно не отримує», - підкреслив він.

Захисник екс-прем’єра також вважає цинічними заяви керівництва Качанівської жіночої колонії про необхідність цілодобового освітлення камери, в якій перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вони тримають 24 години світло, щоб їм було краще знімати. Це верх цинізму», - переконаний він.

С.ВЛАСЕНКО також не виключає, що згодом це відео може бути поширено через Інтернет, як було зі зйомками в СІЗО.

«А вони потім будуть розводити руки і казати: «Ми порушимо кримінальну справу»… Яка проблема – знайти людину, яка викинула в Інтернет попередні зйомки? Зробила це незаконно. І сама зйомка була незаконною, і її публікація також незаконна», - пояснив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня відповідаючи на питання журналістів про здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, начальник Качанівської виправної колонії №54 Іван ПЕРВУШКІН запевнив, що екс-прем’єр-міністр може самостійно пересуватися, а рекомендації лікарів щодо її лікування виконуються у повному обсязі.

Водночас С.ВЛАСЕНКО заявив, що його підзахисна не здатна самостійно пересуватися, постійно лежить. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не надається належна медична допомога.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.