Кернес вимагає прибрати намети, встановлені біля колонії

Представники міської влади Харкова вимагають від активістів «Батьківщини» прибрати агітаційні намети, які сьогодні були встановлені біля Качанівської колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», харківська парторганізація подавала повідомлення про встановлення наметів у Харківський міськвиконком, а копія повідомлення є на руках в активістів, які перебувають біля Качанівської колонії. Натомість представник міськвиконкому, який представився співробітником юридичного департаменту, зажадав демонтувати намети, аргументуючи це тим, що у міської влади не було часу опротестувати установку наметів у суді. Ніяких документів, які б дозволяли знесення наметів, у нього не було.