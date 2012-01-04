Кернес вимагає прибрати намети, встановлені біля колонії
Не було часу опротестувати...
Представники міської влади Харкова вимагають від активістів «Батьківщини» прибрати агітаційні намети, які сьогодні були встановлені біля Качанівської колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», харківська парторганізація подавала повідомлення про встановлення наметів у Харківський міськвиконком, а копія повідомлення є на руках в активістів, які перебувають біля Качанівської колонії. Натомість представник міськвиконкому, який представився співробітником юридичного департаменту, зажадав демонтувати намети, аргументуючи це тим, що у міської влади не було часу опротестувати установку наметів у суді. Ніяких документів, які б дозволяли знесення наметів, у нього не було.