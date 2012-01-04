Суд виніс попередження «свободівцю» за марш на честь Бандери в Одесі

Приморський райсуд Одеси розглянув сьогодні позов Приморського РВВС до організаторів масової акції, проведеної 1 січня у центрі міста, і ухвалив постанову про винесення попередження голові обласної організації ВО «Свобода» Павлу КИРИЛЕНКУ за проведення акції на честь Дня народження Степана Бандери.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації ВО «Свобода».

У прес-службі зазначили, що суд вважає, що «П.КИРИЛЕНКО порушив законодавство України, оскільки 29 грудня 2011 року Окружний адміністративний суд Одеської області ухвалив постанову про заборону проводити масові акції та мітинги в центрі міста 1 січня».

«Одразу ж після того, як суд заборонив «Свободі» проводити марш центральними вулицями міста, громадські активісти подали повідомлення про проведення акції на честь С.Бандери на Потьомкінських сходах. Було спрямовано, як того вимагає законодавство, відповідні повідомлення на адресу міського голови. І жодної судової заборони на проведення цієї акції не було», – йдеться у повідомленні.

Тому в облорганізації «Свободи» переконані, що все, що відбувалося 1 січня біля Потьомкінських сходів «було в рамках чинного законодавства». Водночас одеські «свободівці» заявляють, що у мера міста Олексія КОСТУСЄВА і його оточення викликає невдоволення те, що «місцева громада українців публічно вшановує С.Бандеру».

«Влада вже не вперше таким чином намагається тиснути на нашу організацію. Нам не звикати. Ми будемо оскаржувати постанову Приморського районного суду. Відповідна апеляція вже готується», – сказав П.КИРИЛЕНКО.

Як повідомлялося, 1 січня близько 100 одеситів провели ходу і короткий мітинг, присвячений Дню народження провідника Організації українських націоналістів (ОУН) С.Бандери.

Ніяких зіткнень чи інших порушень громадського порядку під час акції, організованої ВО «Свобода», не було.