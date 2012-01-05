Прихильники екс-прем`єра Юлії Тимошенко не будуть "грати у війну" під стінами Качанівській колонії.

Про це заявив мер Харкова Геннадій Кернес, якого цитує офіційний сайт Харківської міськради.

"Ніяких "зірниць" в Харкові не буде", - заявив Кернес, коментуючи заяву першого заступника глави партії "Батьківщина" Олександра Турчинова.

"До відома всіх бажаючих приїхати до Харкова з бойовими, як вони кажуть, намірами. У Харкові все спокійно, почався перший робочий тиждень нового року, і міська влада працює в інтересах кожного жителя Харкова", - заявив він.

"Вважаю не припустимим хвастощі "бойовика":-))) Олександра Турчинова, який уже заздалегідь упевнений, що зможе тут вести себе безкарно", - цитує Кернеса його прес-служба.

"А що стосується бажання представників київського "наметового містечка" поділитися досвідом з харківськими БЮТівцями, то доводжу до відома Турчинова і Кº наступне: порожні пляшки з-під випитого шампанського, вина і горілки, залишки бутербродів з ковбасою і салом, обгортки від шоколадних цукерок і мандарин, недоїдені шашлики і курчата, які так люблять вживати харківські БЮТівці під стінами Качанівській колонії, згідно з правилами благоустрою міста, потрібно за собою прибирати. І постійно", - заявив мер.

"Що стосується "бойових наметів і прапорів", у війну тут грати ніхто не дозволить", підсумував Кернес.

Українська правда