На акції протесту біля Качанівської колонії вкрали голову з опудала

У Харкові під час акції протесту біля Качанівської виправної колонії київських прихильників екс-прем`єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО невідомі вкрали голову з опудала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє Сomments.ua, у мітингу взяли участь кілька десятків чоловік.

Учасники акції привезли до Харкова опудала В.ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколия АЗАРОВА. Під час мітингу голову з опудалла В.ЯНУКОВИЧА вкрали. За словами очевидців, невідомі люди під`їхали на автомобілі, швидко вийшли з машини, зірвали з опудала голову і відвезли в невідомому напрямку.

За винятком цього інциденту, акція пройшла мирно – зіткнень з міліцією не було. Багато прихильників Ю.ТИМОШЕНКО дружньо спілкувалися з правоохоронцями і навіть запрошували до себе в гості до Києва.

Близько 15.00 мітинг закінчився і учасники акції протесту сіли в автобуси і поїхали до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Харківський окружний адміністративний суд заборонив ВО «Батьківщина» 5-6 січня встановлювати намети і проводити пікетування Качанівської колонії.