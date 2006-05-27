Розпочався міжпартійний з`їзд Блоку Тимошенко

У Києві розпочав свою роботу міжпартійний з`їзд Блоку Юлії Тимошенко. В ході з`їзду планується обговорити ряд звітних питань, а також провести вибори голови політради, центральної контрольної ревізійної комісії. Обговорюватиметься і хід переговорів з формування коаліції демократичних сил. Про це, як передає ЛІГАБізнесІнформ, повідомив представник блоку, колишній голова парламентської фракції БЮТ Олег БІЛОРУС.

Як пояснив О.БІЛОРУС, звіт голови політради і центральної ревізійної комісії відноситиметься до партійної роботи. Також у ході урочистої частини засідання голова БЮТ і партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО в своїй спеціальній годинній доповіді відзвітує і про хід виборчої кампанії.

Щодо роботи над коаліційною угодою, О.БІЛОРУС сказав: "У нас є значний прогрес, і я вірю, що 7 червня стане днем формування коаліції".