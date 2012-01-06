ЗМІ: Чехія надасть чоловіку Тимошенко політичний притулок

Влада Чехії планує надати політичний притулок чоловіку екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО Олександру ТИМОШЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні написала польська Gazeta Wyborcza з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Карела ШВАРЦЕНБЕРГА.

За даними видання, чеський міністр сьогодні сказав, що обговорював цю справу із главою Міністерства внутрішніх справ Чехії Яном КУБІЦЕ.

"Після цих розмов зрозуміло, що МВС вирішив надати політичний притулок", - сказав К.ШВАРЦЕНБЕРГ, слова якого наводить польське видання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії написала, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.

Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.

У партії «Батьківщина» пояснили, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО був вимушений виїхати з України та звернутися до уряду Чехії з проханням про політичний притулок у зв’язку з посиленим тиском на лідера опозиції через її родину.