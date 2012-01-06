Кернес через суд заборонив «Батьківщині» збиратися під колонією

Харківський окружний адміністративний суд заборонив активістам ВО «Батьківщина» із 7 січня пікетувати та встановлювати намети поблизу Качанівської виправної колонії, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 6 січня, за позовом Харківської міськради до обласної організації ВО «Батьківщина».

Міськрада мотивувала свій позов тим, що, на її думку, «проведення зазначеного заходу в зазначений термін і час не відповідає вимогам діючого законодавства та порушує права та охоронювані законом інтереси мешканців міста Харкова».

Як повідомляв УНІАН, 5 січня мер Харкова Геннадій КЕРНЕС пообіцяв не допустити розгортання наметового містечка у місті та акцій протесту на підтримку екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО.

Тим часом сьогодні біля Качанівської колонії на акцію на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО зібралися близько 200 її прихильників.

Також під стінами Качанівської колонії священики Української православної церкви Київського патріархату провели Різдвяний молебень. Учасники молебню зауважували, що, серед іншого, проситимуть Бога «кращої долі для Юлії ТИМОШЕНКО».