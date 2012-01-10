МЗС: українців серед загиблих під час сутичок в Сирії немає

03:19, 10 січня 2012
Політика
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І постраждалих також

Громадян України серед загиблих та постраждалих під час сутичок в Сирії немає.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані Посольства України в Сирійській Арабській Республіці.

За інформацією дипустанови, ситуація в Сирії залишається напруженою. Зокрема, протягом 7 – 8 січня ц.р. у населених пунктах Баср Аль-Харір та Даел провінції Дараа сталися бойові сутички повстанців ВСА (Вільна Сирійська Армія) із урядовими військами, внаслідок яких втрати з боку останніх становлять 11 військовослужбовців загиблими, та ще близько 20 отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

В ході проведення спецоперацій сирійськими Збройними Силами у м. Хомс загинули за різними оцінками від 5 до 10 осіб.

За попередніми даними, громадян України серед загиблих та постраждалих внаслідок згаданих подій немає.

Посольство продовжує вживати заходів для з’ясування інформації про можливу наявність громадян України серед постраждалих та загиблих.

 

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