Євгенія Тимошенко: від'їзд батька - вимушений крок

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що звернення її батька до чеського уряду про надання політичного притулку є необхідним та вимушеним кроком.

Про це Є.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю телеканалу ТВі, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Батько не хотів від’їжджати, навіть зараз він дуже переймається з цього приводу, але я думаю, що в ситуації, в якій опинилася наша родина, це необхідний захід", - сказала вона.

За словами Є.ТИМОШЕНКО, родині було б значно важче, якби влада продовжила переслідування Олександра ТИМОШЕНКА.

"Якби влада репресувала його, це вплинуло б на мою маму більше, ніж зараз у цій ситуації, коли вона вже знаходиться у колонії", - пояснила Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня 2012 року О.ТИМОШЕНКО за рішенням Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки отримав політичний притулок.

"Влада в Україні не нехтує жодними брудними методами. Їм не вдалося зламати Юлію ТИМОШЕНКО ані залякуванням, ані судами, ані тюремним ув`язненням, ані тортурами, і тому вони вдалися до ще гірших речей – переслідування мене особисто та інших членів родини. Я не хочу давати ЯНУКОВИЧУ жодної додаткової можливості тиску на лідера опозиції, і політичний притулок – це для мене єдиний спосіб, як цього досягти", - заявив О.ТИМОШЕНКА з цього приводу.