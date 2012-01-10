Конкурс знавців та шанувальників пива «Народний Дегустатор»

Із 23 січня по 10 лютого 2012 року в Україні пройде національний конкурс «Народний Дегустатор». В ньому знавці та шанувальники пива будуть змагатися в умінні розпізнавати пивні смаки.

Відбіркові етапи конкурсу пройдуть в семи містах України:

23 січня - в Чернігові

25 січня - в Миколаєві

27 січня - в Харкові

30 січня - в Донецьку

1 лютого – в Запоріжжі

3 лютого – у Львові

6 лютого – у Києві.

10 лютого в столиці відбудеться фінал конкурсу, на якому переможці регіональних етапів конкурсу змагатимуться за звання «Народний Дегустатор».

На переможця змагання чекає можливість отримання престижної роботи та гідного заробітку, відрядження по Україні та за кордон, навчання правилам дегустації за кордоном, почесне звання «Народний Дегустатор» та поїздка на двох на Октоберфест-2012 у Мюнхен.

Національний конкурс «Народний Дегустатор» проводиться асоціацією «Укрпиво» спільно з компаніями «САН ІнБев Україна» та «Карлсберг Україна».

У національному конкурсі «Народний дегустатор» можуть брати участь всі бажаючі, яким виповнилося 20 років.

Для того, щоб стати учасником конкурсу, необхідно зареєструватися на сайті www.ukrpivo.com та дочекатися отримання запрошення на «Народну Дегустацію».

За додатковою інформацією просимо звертатися:

+380 67 409 32 77

narodny.degustator@gmail.com

Ірина ГОРОВА

PR-менеджер