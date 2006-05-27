Тимошенко роздає нагороди за взяття Верховної Ради

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО що політичні сили, об`єднані в блок, повинні взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на з`їзді блоку в Києві.

За її словами, сили, що входять в БЮТ, "з 26 березня стали владою в країні". При цьому Ю.Тимошенко зазначила, що очолюваний нею блок не має наміру перекладати відповідальність на президента, "на будь-яку іншу політичну силу, на глав областей".

Під час з’їзду Ю.ТИМОШЕНКО нагородила активістів передвиборної кампанії спеціальними відзнаками від БЮТ: медаль "Видатний учасник виборів" 2006 року (500 штук), знак пошани "Видатний боєць виборів 2006 року" (20 тис. штук), а також іменні годинники (2 тис. штук).

Серед нагороджених, крім інших, були екс-голова СБУ, член БЮТ, Олександр ТУРЧИНОВ, Андрій ШКІЛЬ, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Левко ЛУК’ЯНЕНКО.