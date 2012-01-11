У БЮТ спростовують заяву тюремника: після душу тиск росте, а не падає

Фракція «БЮТ-Батьківщина» сьогодні зареєструє проект постанови, аби зобов’язати Державну пенітенціарну службу допустити для огляду стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО іноземних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій МІЩЕНКО.

«Сьогодні буде зареєстрована постанова для того, щоб допустити до Юлії Володимирівни незалежних медичних експертів, зокрема мова йде про допомогу лікарів з Канади», - сказав народний депутат.

Крім того, він нагадав, що фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагатиме від ВР створити тимчасову слідчу комісію щодо інциденту, який стався в колонії з Ю.ТИМОШЕНКО через втрату нею свідомості. Він наголосив, що це робитиметься для того, аби офіційним шляхом отримати від Державної пенітенціарної служби пояснення щодо даного факту і не отримувати відписок. Зокрема, за словами С.МІЩЕНКА, саме комісія зможе офіційно з’ясувати, яким чином проводився відеозапис в камері Ю.ТИМОШЕНКО, хто дав розпорядження на його знищення, хоча це відео має зберігатися на жорсткому диску в комп’ютері, який підключений до системи відеоспостереження. Крім того, наголосив він, за допомогою комісії вдасться отримати рапорти від наглядачів колонії, пояснення співкамерниці Ю.ТИМОШЕНКО та самої екс-прем’єрки. «Це буде робитися офіційно, бо інакше вони не дадуть нам ті відповіді, які потрібні», - сказав він.

С.МІЩЕНКО також назвав нісенітницею всі заяви, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито стало зле після того, як вона прийняла душ. Народний депутат зауважив, що під час погоджувальної ради щодо даного інциденту з Ю.ТИМОШЕНКО, народні депутати, які є медиками, зауважували, що після прийняття душу тиск може тільки збільшуватися, а не зменшуватися до позначки 60 на 40, як це сталося з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Після гарячої води тиск підвищується і це сказали і лікарі, які сиділи на погоджувальній раді… Я маю на увазі лікарів-депутатів ШЕВЧУКА та ДОБРЯКА», - додав С.МІЩЕНКО.