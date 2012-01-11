Міллер обурився заявою Бойка - і доповів Медведєву

Українська сторона мала домовитися з Російською Федерацією про зниження об`ємів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР у середу на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА "Новости".

"Україна зробила заяву, не домовляючись з російською стороною. Такі домовленості мають досягатися за півроку. Це одностороння заява, яка була зроблена українською стороною", - сказав О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.