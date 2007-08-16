Партія регіонів пропонує платити депутатам середню зарплату у країні

Партія регіонів готова внести до парламенту законопроекти, які ліквідують пільги і привілеї для всіх високопосадових чиновників, починаючи з Президента України.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Б. КОЛЕСНИКОВ відзначив, що Партія регіонів, як завжди, підійшла до проблеми соціальної справедливості комплексно і не зводить її лише до відміни депутатської недоторканності.

У повідомленні зазначено, що законопроекти, запропоновані регіоналами, передбачають прирівняння зарплати народного депутата до середньостатистичної зарплати у країні і її щорічне індексування згідно з статистикою.

При цьому, за словами Б. КОЛЕСНИКОВА, ініціативи регіоналів передбачають створення парламентськими партіями спеціальних фондів, які доплачуватимуть народним депутатам за законотворчу роботу.

«Депутат одержуватиме винагороду тільки за конкретну роботу із створення законопроектів», - підкреслив Б. КОЛЕСНИКОВ.

Він також зазначив, що ПР хоче, «щоб в депутати йшли амбітні люди, які прагнуть перетворити країну в кращу».

Б. КОЛЕСНИКОВ також заявив, що всі курортні і лікувальні бази Верховної Ради, Секретаріату Президента, Кабінету Міністрів, Державного управління справами повинні бути продані на аукціоні.

У свою чергу, Ганна ГЕРМАН відзначила, що їх ініціативи стосуються «не тільки відміни депутатської недоторканності, але цілого комплексу заходів, направлених на те, щоб Закон в Україні був однаковим для усіх, – починаючи від Президента, депутата Верховної Ради і закінчуючи кожним звичайним громадянином України».