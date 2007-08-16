Ющенко і Янукович прийдуть на свято з різницею в 5 хвилин

Уряд України і Секретаріат Президента планують, що в день Незалежності, 24 серпня, глава держави Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ разом візьмуть участь в святкових заходах на Софіївській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на засіданні Оргкомітету з підготовки до святкування Дня Незалежності.

Планується, що В.ЯНУКОВИЧ прибуде на площу о 08.50, а В.ЮЩЕНКО - о 08.55.

У свою чергу перший заступник глави Секретаріату Президента, співголова Оргкомітету Іван ВАСЮНИК зазначив, що, "Президент сподівається, що свято пройде у дусі консолідації під національним прапором України".