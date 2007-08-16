Ющенко і Янукович прийдуть на свято з різницею в 5 хвилин
18:32, 16 серпня 2007Політика
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В деталі присвятив Табачник
Уряд України і Секретаріат Президента планують, що в день Незалежності, 24 серпня, глава держави Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ разом візьмуть участь в святкових заходах на Софіївській площі.
|Дмитро ТАБАЧНИК
Планується, що В.ЯНУКОВИЧ прибуде на площу о 08.50, а В.ЮЩЕНКО - о 08.55.
У свою чергу перший заступник глави Секретаріату Президента, співголова Оргкомітету Іван ВАСЮНИК зазначив, що, "Президент сподівається, що свято пройде у дусі консолідації під національним прапором України".
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