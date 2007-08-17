Перша п’ятірка НУ-НС починає агітаційний тур з Сумщини

Сьогодні з Сумщини перша п’ятірка виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» розпочне всеукраїнський агітаційний тур областями України.

Як повідомив УНІАН заступник керівника Сумського регіонального штабу виборчого блоку „НУ-НС”, очільник обласного осередку Громадянського руху „Народна самооборона” Іван БОРШОШ (№117 у списку кандидатів у народні депутати від блоку - УНІАН), на Сумщину прибудуть лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, а також Ольга ГЕРАСИМЮК та Руслан КНЯЗЕВИЧ.

Представники блоку НУ-НС виступлять в ефірах місцевих телевізійних і радіокомпаній, зустрінуться з трудовими колективами промислових підприємств, відвідають заклади охорони здоров’я, привітають із 90-річчям з дня заснування редакцію обласної газети „Сумщина”, а також візьмуть участь у мітингах в Лебедині, Глухові та Сумах.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 17 серпня, о 10.30 у Києві на Софійській площі стартує Всеукраїнський агітаційний тур блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». В акції старту туру, котрий пройде під гаслом «Для людей, а не для політиків», візьмуть участь кандидати у народні депутати, включені до першої п’ятірки блоку.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня з’їзд блоку « Наша Україна – Народна самооборона ” затвердив список кандидатів у народні депутати України на дострокових виборах до парламенту 30 вересня.

Зокрема, до першої п’ятірки увійшли: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.

До другої п’ятірки увійшли: Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Юрій ПАВЛЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Володимир АР’ЄВ.