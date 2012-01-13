БЮТ не мириться з рішенням ВР: Шевченка висувають знову

Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонує парламенту розглянути кандидатуру Андрія ШЕВЧЕНКА на посаду голови Комітету з питань свободи слова та інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН після голосування депутатів за відкликання А.ШЕВЧЕНКА з посади голови комітету.

Він зазначив, що оперативно було проведено засідання фракції, й оскільки кандидатуру має пропонувати "БЮТ-Батьківщина", то від фракції на цю посаду запропоновано А.ШЕВЧЕНКА.

«На жаль, для більшості думка фракції не змінилася, тому, згідно статті 83 (мабуть, йдеться про регламент ВР – УНІАН), на цю посаду висувається кандидатура від тієї фракції, яка була до зняття. Тому ми пропонуємо кандидатуру від нашої фракції – Андрій ШЕВЧЕНКО», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН попросив фракцію "БЮТ-Батьківщина" оформити цю пропозицію у вигляді проекту постанови.

«Я думаю, вичерпавши розгляд тих питань, які визначені, ми також проголосуємо за вашу пропозицію», - сказав В.ЛИТВИН.