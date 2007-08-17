Лавринович: якщо по закону, то вибори відбутися не повинні

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ прогнозує, що деякі політики спробують використати судову систему для впливу на підсумки дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції заявив в Івано-Франківську на брифінгу.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, якщо дотримуватися всіх норм законодавства, то дострокові вибори до Верховної Ради України не повинні проходити. «Вибори, в принципі, якщо підходити з дотриманням всіх норм законів, в Україні відбутися не повинні», - наголосив міністр.

«Сьогодні реалізується політика домовленостей вищих керівників держави і одночасно керівників найбільших політичних сил, - зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ. – І ця домовленість реалізується через застосування норм права, які є чинними сьогодні».

Міністр припускає, що «є певні нестиковки у законодавстві для проведення дострокових виборів». «І тому будуть, безумовно, я думаю, намагання з використанням судової системи вплинути на підсумки цих виборів», – вважає О.ЛАВРИНОВИЧ. – Але, сподіваюсь, що відповідальність за країну і здоровий глузд не дозволять зробити так, щоб кинути всю країну у вир хаосу». Однак він не уточнив, які саме політики, на його думку, через суди добиватимуться впливу на результати виборів.

О.ЛАВРИНОВИЧ також зауважив, що не має наміру йти у передвиборчу відпустку як кандидат у народні депутати від Партії регіонів.

Сьогодні міністр проведе на Прикарпатті нараду із начальниками районних управлінь юстиції, на якій обговорять виконання функцій реєстрації нормативних актів місцевих адміністрацій тощо.