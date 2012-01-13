Попов підтримав проект «Kiev Fashion Park»

Голова КМДА Олександр Попов своїм розпорядженням підтримав продовження проведення у Києві проекту «Kiev Fashion Park» до 31 грудня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба КМДА, згідно з документом, організатори зазначеного проекту отримали дозвіл на розміщення скульптур та різноманітних архітектурних експозицій на Пейзажній алеї, Володимирській гірці та у парку Тараса Шевченка.

Нагадаємо, проект «Kiev Fashion Park» стартував столиці 1 квітня 2011 року. У його рамках, зокрема, на Пейзажній алеї з’явились цікаві архітектурні експозиції, які вже встигли стати візитівкою сучасного Києва. А зовсім нещодавно у парку імені Тараса Шевченка встановлено ще одну скульптуру, яка має назву «Бабця класична».

Цього року, отримавши відповідний дозвіл від міської влади, «Kiev Fashion Park» оголосив відкриті конкурси об`єктів паркової архітектури та дизайну для благоустрою київського парку «Володимирська гірка», а також Русанівської набережної. Учасникам конкурсів пропонується створити ескізні проекти об`єктів паркової архітектури та дизайну, кращі з яких будуть реалізовані і встановлені влітку 2012 року в рамках реконструкції зазначених парків силами КО «Київзеленбуд».

Конкурси проводяться за підтримки голови КМДА Олександра Попова, під егідою Київської організації Національної спілки архітекторів України (КОНСАУ) та КО «Київзеленбуд».