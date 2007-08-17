ПР стояла перед дилемою «вибори або вила»

Заступник Міністра Кабінету Міністрів Олена Лукаш в інтерв`ю тижневику «Київський телеграф» заявила, що в Україні відбувається повна делегитимізація основних органів влади і перехід до прямого президентського правління. Про це повідомляє сайт ПР

Вона також відзначила, що після того, як були дискредитовані Конституційний Суд, Вища рада юстиції, Генпрокуратура, СБУ і СНБО, почалася «масштабна кампанія з дискредитації ЦВК».

«Думаю, ми спостерігаємо спробу завуальованого переходу до прямого президентського правління, хоча юридично це так називатися не буде. Верховна Рада знищена, органи місцевої влади застигли в нерозумінні ситуації, Кабінет Міністрів практично кожного тижня бачить, як його ухвали і розпорядження припиняються указами Президента. Я так розумію, це і є модель "чесної і демократичної влади", яку нам пропонують наші "демократичні сили"», - сказала Лукаш.

Разом з тим, Лукаш не погодилася з твердженням, що Партія регіонів сама внесла внесок до формування такої системи, погодившися на проведення виборів. За її словами, партія хотіла стабільності, але стояла перед дилемою «вибори або вила». Проте надалі, говорить вона, «ми не можемо собі дозволити злякатися, стиснутися, виставити блокпости і нічого не робити».